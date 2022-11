BECOME A DATAROCKSTRAS : Formez vous aux métiers de la Cybersécurité DRS SCHOOL Puteaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Venez à la rencontre de L’équipe de DATAROCKSTARS. Vous allez pouvoir assister à une présentation et poser vos questions sur nos formations en cybersécurité. DRS SCHOOL 1 parvis de la défense Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France Depuis quelques années en France, les sujets de la cybersécurité devient de plus en plus important. En effet, la cybersécurité vise à protéger les ressources du piratage ou des cyberattaques. Cette protection doit couvrir tout le cycle de vie des données, de leur génération et traitement, à leur transfert, stockage et élimination. Pour sensibiliser les personnes à mieux protéger leurs données et leur vie privée, l’équipe DATAROCKSTARS vous propose de vous formez à ce sujet !

Notamment grace à deux formations: Cybersécurité pour tous est une formation d’acculturation qui se déroule en 40 heures. L’objectif de cette formation est entre autres de savoir sécuriser l’environnement numérique, d’être capable de protéger les données personnelles et la vie privée Bootcamp Analyste cybersécurité est une formation intensive de 400 heures dont l’objectif de ce Bootcamp est de vous permettre d’accéder au métier d’Analyste Cybersécurité !Vous apprendrez ainsi à mener des tests d’intrusion, à proposer des moyens d’y remédier pour détecter au plus tôt les vulnérabilités de votre organisation mais aussi d’évaluer l’ampleur des menaces auxquelles elle fait face. ­

Les avantages de notre bootcamp Cybersécurité : L’entièreté de la formation se fera en présence d’un formateur spécialisé.

Notre formation délivre un tiitre professionnel RNCP de niveau 6 !

Vous mènerez des projets Cybersécurité qui vous feront maitriser les enjeux du domaine et qui vous permettront d’enrichir votre portfolio. Rejoins la team des Rockstars de la sécurité informatique !

