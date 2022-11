BECOME A DATAROCKSTARS – Formez-vous aux métiers de la Data & IA DRS SCHOOL Puteaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Puteaux

BECOME A DATAROCKSTARS – Formez-vous aux métiers de la Data & IA DRS SCHOOL, 21 novembre 2022, Puteaux. BECOME A DATAROCKSTARS – Formez-vous aux métiers de la Data & IA Lundi 21 novembre, 10h30 DRS SCHOOL

Inscription

Venez à la rencontre de L’équipe de DATAROCKSTARS. Vous allez pouvoir assister à une présentation, poser vos questions sur nos formations et les débouchés. DRS SCHOOL 1 parvis de la défense Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France BECOME A DATAROCKSTARS DATAROCKSTARS propose un large panel de formations autour des métiers de Data et de l’intelligence Artificielle. Des formations Data pour tous niveaux Nous proposons des formations de différentes niveaux, telles que des Bootcamp, formations immersives ou bien accélérées. Ces formations offre la possibilité de monter en compétences et de se former de façon complète aux différents métiers dans la Data et l’IA. Vous bénéficiez ainsi d’un encadrement pédagogique de la part de formateurs spécialisés tout au long de votre formation. Nos formations étant toutes certifiantes, vous pouvez vous la faire financer à 100% par: CPF

Transition Pro Demandeur d’emploi par plusieurs dispositifs de financement de Pôle Emploi peuvent prendre en charge votre formation : POEI, AIF, AFPR

Salarié par votre employeur dans le cadre du Plan de Développement des compétences (ancien Plan de formation) . ­

Les 3 avantages à se former chez DATAROCKSTARS : Tous nos cours sont encadrés par des formateurs spécialisés donc pas de E-learning chez Datarockstars Toutes nos bootcamp délivrent un diplôme certifié RNCP DATAROCKSTARS, c’est avant tout des valeurs d’équité, de partage et d’innovation que nous partageons au sein de notre communauté de passionnés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-21T10:30:00+01:00

2022-11-21T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Puteaux Autres Lieu DRS SCHOOL Adresse 1 parvis de la défense Ville Puteaux lieuville DRS SCHOOL Puteaux Departement Hauts-de-Seine

DRS SCHOOL Puteaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puteaux/

BECOME A DATAROCKSTARS – Formez-vous aux métiers de la Data & IA DRS SCHOOL 2022-11-21 was last modified: by BECOME A DATAROCKSTARS – Formez-vous aux métiers de la Data & IA DRS SCHOOL DRS SCHOOL 21 novembre 2022 DRS SCHOOL Puteaux Puteaux

Puteaux Hauts-de-Seine