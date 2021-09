DROPT’ART visites d’ateliers d’artistes Monteton, 17 septembre 2021, Monteton.

DROPT’ART visites d’ateliers d’artistes 2021-09-17 – 2021-09-26

Monteton Lot-et-Garonne Monteton

Ouverture des Ateliers d’Artistes de la vallée du Dropt.

Pour la troisième année, les artistes de la vallée du Dropt vous invitent à découvrir leurs ateliers et leurs invités en ouvrant leurs portes et en s’associant à des lieux de culture et de patrimoine au cœur de 13 villages et de bastides, 14 ateliers d’artistes et 7 lieux d’expositions.

Les 56 artistes : peintres, sculpteurs, photographes, tisserande, dessinateurs, plasticiens vous invitent à découvrir leurs lieux de création et leurs différentes démarches artistiques.

Vendredi 17 septembre Ouverture du DROPT’ART Vernissage du Florilège – 18h30 à MONTETON

Le florilège vous permet de rencontrer une œuvre de chaque artiste du parcours, réunie, pour l’occasion, dans le village de Monteton du Vendredi 17 au Dimanche 19 septembre.

Les temps forts sur https://droptartateliers.wixsite.com/artistes/les-temps-forts

Dropt Art2021

