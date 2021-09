Dropt’Art : visites d’ateliers d’artistes La Sauvetat-du-Dropt, 17 septembre 2021, La Sauvetat-du-Dropt.

Dropt’Art : visites d’ateliers d’artistes 2021-09-17 10:00:00 – 2021-09-26 19:00:00

La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne La Sauvetat-du-Dropt

Dix jours de ballades en pays du Dropt, au rythme de 14 ateliers d’artistes et 7 espaces d’expositions vous ouvrent leurs portes.

Vous y rencontrerez les 56 artistes et découvrirez leurs œuvres, leurs techniques, leurs univers…

À La-Sauvetat-du-Dropt, venez rencontrer les artistes Audrey Bastard et H.uman pour une présentation de leur travail autour du pastel.

Dix jours de ballades en pays du Dropt, au rythme de 14 ateliers d’artistes et 7 espaces d’expositions vous ouvrent leurs portes.

À La-Sauvetat-du-Dropt, venez rencontrer les artistes Audrey Bastard et H.uman pour une présentation de leur travail autour du pastel.

Dix jours de ballades en pays du Dropt, au rythme de 14 ateliers d’artistes et 7 espaces d’expositions vous ouvrent leurs portes.

Vous y rencontrerez les 56 artistes et découvrirez leurs œuvres, leurs techniques, leurs univers…

À La-Sauvetat-du-Dropt, venez rencontrer les artistes Audrey Bastard et H.uman pour une présentation de leur travail autour du pastel.

©droptart

dernière mise à jour : 2021-09-03 par OT du Pays de Lauzun