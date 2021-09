Neuffons Neuffons Gironde, Neuffons Dropt’Art Ateliers d’artistes – Sieste musicale à Neuffons Neuffons Neuffons Catégories d’évènement: Gironde

Dropt’Art Ateliers d’artistes – Sieste musicale à Neuffons Neuffons, 18 septembre 2021, Neuffons. Dropt’Art Ateliers d’artistes – Sieste musicale à Neuffons 2021-09-18 – 2021-09-18

Neuffons Gironde Neuffons Dans le cadre de la manifestation Dropt'Art, une sieste musicale vous est proposée ; un concert pour se reposer… sur réservation, prix libre. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Neuffons Autres Lieu Neuffons Adresse Ville Neuffons lieuville 44.64441#0.00639