Dropkick Murphys – Festival Ecaussystème Gignac, 30 juillet 2023, Gignac Gignac.

Dropkick Murphys – Festival Ecaussystème

Coeur du village Gignac Lot

2023-07-30 – 2023-07-30

Gignac

Lot

Gignac

EUR (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

Imaginez-vous, ce sont les enfants de « The Dubliners » & « The Pogues » des légendes du rock’n’roll made in Boston, welcome Dropkick Murphys. La seule date dans le Sud de la France !!

ROCK CELTIC

Le groupe écrit des chansons destinées à être chantées à tue-tête à la fermeture des bars, dans des stades pleins à craquer. C’est aussi un des coups de cœur du Hellfest sur les dernières années. Les guitares saturées croisent les cornemuses, le banjo, l’accordéon, le tout se consomme évidemment sans modération. Leur mission est de propager les bonnes paroles fraternelles du folklore traditionnel irlandais. Même le film de Martin Scorsese, “Les Infiltrés” a succombé à leur charisme et leur énergie. Pour celles et ceux qui oublient toujours la date de la Saint-Patrick, cette année, elle aura lieu le dimanche 30 juillet à Gignac, on vous aura prévenu.e.s, ce sera un des moments très fort de cette 21ème édition !

Ecaussysteme

Gignac

dernière mise à jour : 2023-01-13 par