La Spéciale de janvier
Vendredi 5 janvier 2024, 19h30
Dropkick Bar Orléans

On vous propose une nouvelle façon de sortir à Orléans. À la manière d'un comedy club, plusieurs humoristes se partagent la scène pour vous faire rire avec des sketchs aussi originaux que drôles !!! Tous les artistes qui participent à cette soirée sont des humoristes confirmés, ils sont passés par le Jamel Comedy club, Montreux festival, Panam … Convivialité et fous rires garantis, venez découvrir des artistes pleins de talent.

Dropkick Bar Orléans
37 place du Châtelet
45000 Orléans

