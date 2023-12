City Kids Dropkick Bar Orléans Orléans, 15 décembre 2023, Orléans.

City Kids 15 et 16 décembre Dropkick Bar Orléans 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T23:59:00+01:00

Fin : 2023-12-16T19:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:59:00+01:00

Deux concerts des City Kids avec une set-list différente chaque soir, The Twangy & Tom Trio sera de la partie le vendredi ainsi que Strong Come Ons, et Brigitte Bop et The Kwinks le samedi. Organisation Zero Hour.

