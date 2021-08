Paris LaPlage du Glazart île de France, Paris DROP IN BASS – Phiso x Soltan x Obey (OPEN AIR) Paris LaPlage du Glazart Paris Catégories d’évènement: île de France

DROP IN BASS – Phiso x Soltan x Obey (OPEN AIR) Paris LaPlage du Glazart, 27 août 2021, Paris.

La grande soirée Dubstep Parisienne DROP IN BASS revient sur la plage de Glazart avec un bien meilleur son ! LINE UP : PHISO, SOLTAN, OBEY, SVBLIMINAL, MOODY DJINNS, BLAKE & MORTI, OWLERZ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Les spectateurs doivent pouvoir présenter à l’entrée du club : Un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures (QR Code demandé) OU Une attestation de vaccination complète contre le Covid datant de plus de 7 jours (QR Code demandé) OU Un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois (QR Code demandé) UN STAND DE TESTS ANTIGÉNIQUES SERA PRÉSENT À L’ENTRÉE DE LA PLAGE — PIÈCE D’IDENTITÉ + CARTE VITALE (ou numéro de sécurité sociale) OBLIGATOIRES DATE & HORAIRES VENDREDI 27 AOUT 2021 DE 00H À 07H BILLETTERIE – TICKET EARLY : 20€ – NORMAL TICKET : 25€ https://urlz.fr/gh6U INFOS PRATIQUES GLAZART 7 Avenue de la Porte de la Villette, 75019, Paris METRO Porte de Pantin (Grande Halle) : Ligne 5 Porte de la Villette : Ligne 7 – Sortie n°1 Bd Macdonald TRAMWAY Porte de la Villette ou Ella Fitzgerald : ligne T3bis BUS Porte de Pantin : ligne 75, 151, PC 2 et 3 Porte de la Villette : 75, 139, 150, 152, PC2 et PC3, Station Porte de la villette VOITURE Les automobilistes sont invités à se garer au Parking Nord « Cité des Sciences » ouvert tous les jours 24h/24h. Entrée au 61 bd Macdonald 75019 Paris (Porte de la Villette) PARTENAIRES DE CHOC DubstepFrance Stoner Music Concerts -> Électronique LaPlage du Glazart 7-15 Avenue de la Porte de la Villette Paris 75019

