LINE-UP : PHISO, SOLTAN, OBEY, SVBLIMINAL, MOODY DJINNS, BLAKE & MORTI, OWLERZ. La grande soirée Dubstep Parisienne DROP IN BASS revient sur la plage de Glazart avec un bien meilleur son ! PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Les spectateurs doivent pouvoir présenter à l’entrée du club : • un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures (QR Code demandé) OU • une attestation de vaccination complète contre le Covid datant de plus de 14 jours (QR Code demandé) OU • un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois (QR Code demandé) Lors de votre entrée sur la Plage, il vous faudra scanner le QR Code du cahier de rappel numérique via l’application TousAntiCovid → https://bit.ly/2Vfn5p5 UN STAND DE TESTS ANTIGÉNIQUES SERA PRÉSENT À L’ENTRÉE DE LA PLAGE — PIÈCE D’IDENTITÉ + CARTE VITALE (ou numéro de sécurité sociale) OBLIGATOIRES • HORAIRES : 23H30 — 4H00 Événements -> Soirée / Bal LaPlage de Glazart 7 Avenue de la Porte de la Villette Paris 75019

