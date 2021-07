Paris LaPlage du Glazart Paris DROP IN BASS is back ! (OPEN AIR) LaPlage du Glazart Paris Catégorie d’évènement: Paris

Après 18 longs mois d’absence, DROP IN BASS fait son retour cet été à la Plage de Glazart. LINE UP 23/07/21

By alphabetical order – CODD DUBZ https://soundcloud.com/coddmusic – ECRAZE https://soundcloud.com/ecrazemusic – HOL! https://soundcloud.com/hollmusic – INHUMAN https://soundcloud.com/inhuman_society – KILLFEED https://soundcloud.com/killfeedmusic Support your local artists ! – SHRQ https://soundcloud.com/shrqdubs – THE FRYKS X AMERZONE https://soundcloud.com/thefryks https://soundcloud.com/amerzone 24/07/21

By alphabetical order – APASHE https://soundcloud.com/apashe – THA TRICKAZ LIVE https://soundcloud.com/thatrickaz – WHALES https://soundcloud.com/whalesfm – ANSWERD https://soundcloud.com/answerd_dubz Support your local artists ! – DISORDER TYPE https://soundcloud.com/disorder-type – FFD – GHOSTEN https://www.facebook.com/ghostenmusic

‍⚕️ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Les spectateurs doivent pouvoir présenter à l’entrée du club : ‍⚕️ un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures (QR Code demandé) OU ‍⚕️ une attestation de vaccination complète contre le Covid datant de plus de 14 jours (QR Code demandé) OU ‍⚕️ un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois (QR Code demandé) Concerts -> Électronique LaPlage du Glazart 7 Avenue de la Porte de la Villette Paris 75019

7 : Porte de la Villette (195m) 7 : Corentin Cariou (592m) Porte de la Villette

Contact : https://www.glazart.com/laplage/ https://www.facebook.com/events/329607995321720/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A398985506877763%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22e

