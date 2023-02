DROP HOUSE FESTIVAL LE POLYDOME, 11 février 2023, CLERMONT FERRAND.

LE POLYDOME CLERMONT FERRAND PLACE DU 1ER MAI Puy-de-Dme

Drop House présente : ce festival à partir de 16 ans.

Acteur engagé pour la diffusion de la culture urbaine sous toutes ses formes, notre objectif est d’en promouvoir la diversité au sein de la région Auvergne Rhône Alpes à travers un concept de Festival Fashion & Music inédit en France. Cette démarche résulte également d’une volonté de dynamisation de la saison hivernale de Clermont-Ferrand.

Le Drop_House Festival est un projet collaboratif visant à mettre en avant des marques, des artistes ainsi que leurs influences en leur offrant les moyens techniques et humains nécessaires pour créer et produire des shows spectaculaires rendus possibles par une direction artistique pensée dans les moindres détails.

PROGRAMME / LINE UP :

Véritable antichambre du festival, le village extérieur situé sur le parvis de la Coopérative de Mai ouvrira ses portes le 11 Février 2023 à 20h00 afin de permettre aux festivaliers de se plonger dans l’univers unique de la DropHouse en attendant le lancement officiel de l’évènement. Ils pourront déambuler à loisir parmi les stands d’exposants, les food trucks et les bars, profiter des Dj et rappeurs qui se succéderont sur la scène extérieure ou préférer prendre place dans l’un des espaces de détente mis à la disposition du public tout au long de la soirée.

Ayant l’honneur d’inaugurer la première édition de ce festival, la chorégraphe LalyOp et ses danseurs présenteront à 22h00 un show d’ouverture exceptionnel associant toutes sortes d’arts et mettant en œuvre artifices et imagerie INÉDITS.

La suite du spectacle sera assurée dès 21h10 par la présentation de plusieurs marques émergentes de la FashionWeek 2023. Parmi elles, AVNIER, TRESRASCHE ou encore DAILYPAPER dévoileront en avant-première des pièces constituant leurs toutes nouvelles collections. La liste complète des marques présentes pour ce défilé est disponible sur notre site internet.

Les artistes Urban locaux ont une grande importance au sein du Drop_House Festival. C’est pourquoi dès 22H30, Ashéo, Stanislas, Zedon, Brlapeuf, Theorem 2 Gama et Saru.2S auront la lourde tâche de mettre le feu à la salle en présentant des performances artistiques ahurissantes, fruit de longues heures de travail en collaboration avec les équipes du festival.

23h30 sonnera la fin de la première partie. Avec le show de transition assuré par NFS Academy et le DJ clermontois DjMirage, la mode et l’art de la région laisseront la place à la partie clubbing XXL.

Tête d’affiche de cette première édition, VLADIMIR CAUCHEMAR prendra le contrôle de la soirée de 00h30 à 02h00 pour une prestation mouvementée !

DJ BENS prendra place derrières les platines de 02H00 à 03H30. Célèbre par-delà les frontières pour son talent et sa bonne humeur, il poussera le public dans ses derniers retranchements avant l’ultime show de la soirée.

Retour à Clermont avec les DJ locaux COOLY et BAD’ONE qui, à 03h30 et pour une durée d’une heure, clôturerons la première édition du Drop_House Festival.

