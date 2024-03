DROOL TRIBUTE TOOL LIVE AT CROSSROAD CROSSROAD – ANGOULINS Angoulins, vendredi 22 mars 2024.

VENDREDI 22 MARSDROOLTRIBUTE TO TOOL PARISENLIGHTENEDMetal Prog NantesType : Soirée Metal Prog 2 GroupesParking Gratuit Bar Ouvert *prix indiqués hors frais de billetterie Gratuit -12 ans19H30 PORTES 21H30 DÉBUT DES CONCERTSUne Production CROSSROAD & WANTED’S MUSIC ASSO***DROOL***Tribute to ToolDrool [dru?l] verbe intransitif (mot anglais, bave) :1. Baver, saliver.2. Fig. fam. Baver d’envie.Drool est un tribute band parisien dont le répertoire est uniquement composé de reprises de Tool.Nouveau projet en gestation depuis plus d’un an maintenant, regroupant des têtes connues du Crossroad comme notamment le fameux Jimmy Crochet (ex Rage Against The Peppers), le groupe DROOL a choisi de faire le premier concert de son histoire au Crossroad.Vous aimez TOOL ?Alors on se verra le 22 Mars 2024 !DECOUVREZ DROOL sur FACEBOOK / INSTAGRAMCeci est une vidéo de TOOL***ENLIGHTENED***METAL PROG NANTESPratiquant un metal progressif avec de très prononcées influences stoner, Enlightened délivre une musique à la fois obscure, aérée, puissante tout en gardant une approche résolument rock. Formé en 2010, le groupe nantais enregistre son premier EP début 2011. Apres un passage remarque au festival Terres Blanches de Guérande, ainsi qu’au festival off du Hellfest, Enlightened consacre une année à la réalisation de son premier album « Discover The Path », qui permet au groupe d’être préssenti comme figure montante de la scène metal stoner prog. Enlightened ouvre la scène du Metal Corner au Hellfest en 2015, et sort son nouvel EP « Until The End « . L’accueil de la presse spécialisé est assez unanime et permet au groupe d’arpenter les scènes en compagnie de diverses formations françaises.biographie tirée de French-Metal.comDECOUVREZ ENLIGHTENED sur FACEBOOK / BANDCAMP

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00

CROSSROAD – ANGOULINS LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17