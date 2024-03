DRONE Centre Loireole Pierrefitte-ès-Bois, dimanche 21 juillet 2024.

DRONE Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 21 et 26 juillet Centre Loireole 589

Début : 2024-07-21T08:00:00+02:00 – 2024-07-21T08:30:00+02:00

Fin : 2024-07-26T18:00:00+02:00 – 2024-07-26T18:30:00+02:00

L’activité principale du séjour tournera autour du drone sur 3 jours.Les jeunes pourront découvrir le drone et ses différentes facettes : Réglementation et utilisation en France

• Les drones et les mini drones (fonctionnement et simulateur)

• Pilotage en intérieur avec parcours évolutif

• Baptême de pilotage en extérieur

• Vol en immersion dans un casque

• Tout au long de la semaine les jeunes feront des images de leur journée afin de réaliser un petit montage film avec également les images drones

Visite du musée de l’air et de l’espace du Bourget : journée de visite et de découvertes exceptionnelles sur le site du Bourget

• Accès à l’intérieur des avions, aux collections et expositions

• Ateliers pédagogiques

Les jeunes pourront également pratiquer des sports collectifs, jouer à la pétanque, jouer au ping-pong, au baby-foot, profiter du skate parc, du mini-golf, du city stade et de la piscine.

Mais aussi bénéficier de grands jeux, jeux de piste, activités manuelles et soirées animées….

