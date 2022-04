Drôles d’oiseaux La Celle-sur-Loire, 23 juillet 2022, La Celle-sur-Loire.

Suivez Carole marionnettiste, lors d’une balade mêlant art et nature et venez observer des drôles d’oiseaux ! Techniques de vol, stratégies de chasse, défense du territoire ou parade nuptiale … découvrez la diversité des comportements des oiseaux grâce à l’art de la manipulation et à l’observation ornithologique. Avec Carole Croset, marionnettiste et Alexia, animatrice nature.

Sortie à 2 voix, organisée dans le cadre de l’Agenda Nature 58

