Drôles d’oiseaux Bussières, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Bussières. Drôles d’oiseaux 2021-07-08 08:00:00 – 2021-07-08 10:00:00 Parking du Monsard Monsard

Bussières Saône-et-Loire Bussières 5 5 EUR Partez avec Martin à la découverte des oiseaux du Grand Site. Qui sont-ils ? Que mangent-ils ? Où se cachent-ils ? C’est une randonnée de 2h qui vous mènera à la rencontre de ces animaux passionnants.

