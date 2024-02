DROLES DE SOIREE IMPRO COMEDIE DE RENNES Rennes, lundi 17 juin 2024.

L’impro arrive à la Comédie de Rennes ! Plongez dans l’inattendu avec une troupe d’improvisation amateur passionnée. Chaque scène est un tourbillon de surprises et d’éclats de rire, le tout créé en temps réel devant vos yeux. L’énergie débordante des artistes transformera la scène en un tableau vivant d’humour et de créativité. Soutenez le talent local et venez vivre une drôle de soirée d’improvisation. Une seule date à retenir, ne la manquez pas !

Tarif : 8.00 – 8.00 euros.

Début : 2024-06-17 à 21:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35