Drôles de petites bestioles Le Teich, 8 février 2023, Le Teich.

Drôles de petites bestioles

Médiathèque du Teich Le Teich Gironde

2023-02-08

Médiathèque du Teich 67 rue des pins

Le Teich

Gironde

Le Teich

Dans le cadre des RDV du mercredi, la compagnie Mutine vous propose des histoires musicales.

Les drôles de petites bestioles font plein de cabrioles, et nous, avec elles, on rigole…

Venez partager les aventures de Tic-Tic la girafe, Tougoudou l’escargot, Frout-Frout le cochon, Zouic le rouge-gorge et Pof l’éléphant.

Cinq histoires, une chanson, des GROS instruments de musique, mais pas que… et il y en a même des rouges !

Basé sur les albums de la collection »La P’tite Etincelle » d’Edouard Manceau aux éditions Frimousse, ce spectacle écrit et mis en musique par Gilles Bordonneau fera découvrir aux enfants des instruments peu ordinaires pour accompagner des histoires simples et amusantes.

Dès 3 ans. Réservation conseillée auprès de la médiathèque 15 jours avant le spectacle.

