Drôles de métiers! – Laborantin·e en laboratoire moléculaire Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, mercredi 5 juin 2024.

Drôles de métiers! – Laborantin·e en laboratoire moléculaire En quoi consiste le métier de laborantin·e et quelle filière d’études doit-on suivre pour y arriver? Les rencontres « Drôles de métiers! » des CJBG répondent à toutes vos questions et plus encore! Mercredi 5 juin, 13h30 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit

Début : 2024-06-05T13:30:00+02:00 – 2024-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2024-06-05T13:30:00+02:00 – 2024-06-05T15:30:00+02:00

Les premier mercredis du mois de 13h30 à 15h30 venez échanger avec les professionnel·le·s des CJBG autour des différentes formations proposées sur place ou des métiers singuliers dont les filières de formations sont parfois moins linéaires, mais tout autant intéressantes à découvrir ou à envisager !

Rencontres gratuites et sur inscription, ouvertes à toutes et tous, mais prioritarement aux étudiant·e·s et aux personnes en formation ou en réorientation professionnelle.

Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 +41 22 418 51 00 http://www.cjb-geneve.ch [{« type »: « email », « value »: « visites.cjb@ville-ge.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 0224185100 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/conservatoire-jardin-botaniques/

