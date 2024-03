Drôles de grenouilles ! – Le Haillan Bois des Sources (rdv précisé à l’inscription) Le Haillan, vendredi 15 mars 2024.

Drôles de grenouilles ! – Le Haillan Découverte des amphibiens Vendredi 15 mars, 19h30 Bois des Sources (rdv précisé à l’inscription) Inscription obligatoire – Gratuit

Grenouilles, tritons, crapauds ? A la tombée de la nuit, venez découvrir et observer de près ces animaux pleins de curiosités !

A partir de 7 ans – Gratuit – Inscription obligatoire – Prévoir bottes et lampes (torches ou frontales)

Renseignements et inscription : via le compte HelloAsso de Cistude Nature : https://www.helloasso.com/associations/cistude-nature

En partenariat avec la commune du Haillan

Bois des Sources (rdv précisé à l'inscription) Bois des sources, le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Matthieu Berroneau – Cistude Nature