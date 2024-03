Drôles de grenouilles ! DOMAINE DE SYBIROL Floirac, samedi 23 mars 2024.

Drôles de grenouilles ! Grenouilles, tritons, crapauds ? A la tombée de la nuit, sur le Domaine de Sybirol venez découvrir et observer de près ces animaux pleins de curiosités ! Samedi 23 mars, 20h00 DOMAINE DE SYBIROL Gratuit, limité à 20 participants. Détails de rendez-vous réservé aux inscrits. inscription obligatoire (lien HelloAsso ci-dessous)

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

Cette sortie crépusculaire est l’occasion pour les participants d’observer plusieurs espèces d’amphibiens et de découvrir leur écologie grâce à la présence d’un spécialiste en herpétologie de l’association Cistude Nature. Sortie organisée par la Ville de Floirac et co-financée par le Conseil Départemental de la Gironde au titre des Espaces Naturels Sensibles. Prévoir bottes et lampes, pas d’annulation en cas de pluie (bien au contraire !).

DOMAINE DE SYBIROL 10 AVENUE PIERRE SEMIROT 33270 FLOIRAC Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ville-de-floirac/evenements/droles-de-grenouilles »}]

Ville de Floirac