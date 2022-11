Drôles de découvertes

Drôles de découvertes



2022-12-19 10:30:00 – 2022-12-19 12:00:00 PARCOURS INSOLITES D’OBJETS ENGLOUTIS

Pris dans les filets des pêcheurs ou pillés par les chasseurs d’épaves, les objets archéologiques découverts sous l’eau ont tous des histoires différentes. Recomposez ces parcours insolites d’objets engloutis et repartez avec votre petit livre d’histoires.



Par Gabrielle Antz, médiatrice au musée.



Informations pratiques

> Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte

> Durée : 1h15

> Durée : 1h15

> Sur réservation au 04 13 31 51 48 du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h à 16h

