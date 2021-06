Drôles de combines Pléneuf-Val-André, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Pléneuf-Val-André.

Drôles de combines 2021-07-23 10:30:00 – 2021-07-23 12:30:00 Rue du Port Morvan Plage de Port Morvan

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Pléneuf-Val-André

Atelier récup avec la laisse de mer, galets… créations éphémères. Autour de l’album de Gilbert Legrand » Seuls, moches et abandonnés » éditions plume de carottes et « Voyage à Poubelle plage » d’Elisabeth Brami et Bernard Jeunet, éditions Seuil. Gratuit

+33 2 96 50 13 68

Atelier récup avec la laisse de mer, galets… créations éphémères. Autour de l’album de Gilbert Legrand » Seuls, moches et abandonnés » éditions plume de carottes et « Voyage à Poubelle plage » d’Elisabeth Brami et Bernard Jeunet, éditions Seuil. Gratuit

dernière mise à jour : 2021-06-22 par