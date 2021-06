Drôle d’église ! Une tente au milieu des immeubles… Église Notre-Dame-des-Pauvres, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nancy.

Église Notre-Dame-des-Pauvres, le samedi 18 septembre

### Cette construction représente une des manifestations intéressantes du type d’églises sur plan centré au niveau régional, au même titre que l’église Saint-François d’Assise à Vandoeuvre-lès-Nancy. Dès sa conception l’église a été comprise dans un ensemble – église, presbytère, salles de rencontres – situé au milieu des immenses immeubles du Cèdre bleu et du Tilleul argenté, deux barres d’une longueur interminable, et d’une hauteur défiant les plus hautes cathédrales. L’abbé Georges Matte a voulu un édifice humble et l’architecte Bernard Zehrfuss a conçu une tente au milieu d’un peuple d’origine multiple, un peuple de voyageurs. L’architecte opte pour un plan circulaire, qui selon lui est « le volume le meilleur pour rassembler les pratiquants ». Les annexes paroissiales sont articulées de manière fonctionnelle autour du lieu cultuel. La courbe du dôme évoque le motif de la tente dans le désert, symbole du rassemblement des fidèles autour du sacré. Les murs sont réalisés à partir d’éléments préfabriqués en béton et soutiennent une charpente en bois lamellé-collé. Ce système structurel permet d’avoir un volume libre de tout élément porteur et d’assurer une bonne circulation dans l’espace intérieur. La lumière naturelle pénètre par une série de vitraux positionnés entre les murs et la toiture, et par un puits de lumière placé au zénith.

Gratuit. Entrée libre.

Église Notre-Dame-des-Pauvres Rue Dominique Louis, 54100 Nancy



