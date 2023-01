Drôle de Valentin Aix-en-Provence, 14 février 2023, Aix-en-Provence .

Drôle de Valentin

EUR 70 80 Chaque année le même casse-tête, comment faire plaisir à sa moitié ?

Dire que c’est qu’une fête commerciale et qu’on y croit pas ? Trop facile !

Un menu prestigieux dans un beau restaurant ? Mmmmh déjà vu….



A l’occasion, Rue Piétonne et Affaire de Comédie s’associent pour vous proposer un événement dingue !



On vous emmène dans un magnifique lieu tenu secret, une villa au cœur d’Aix-en-Provence… Un cocktail dinatoire sera proposé avec cuisine ouverte et chef privé, ainsi qu’un pianiste live dès votre arrivée !



Le cœur de la soirée, un Comedy Club spécial Saint-Valentin où 5 humoristes viendront vous faire leurs meilleures blagues !



Ps : On ne s’adresse pas qu’aux couples, si comme Thibaut, t’es seul depuis des années, sois le bienvenu, parfois le stand-up, c’est aussi des rencontres !



Ps**: Ce n’est pas chez Rue Pietonne



Affaire de Comédie est un Comedy Club itinérant : des plateaux de stand-up dans des lieux insolites à Aix-en-Provence et à Marseille.

Un plateau d’humour au cœur d’Aix-En-Provence dans un lieu somptueux et convivial pour une soirée spéciale St Valentin !

thibaut@affairedecomedie.com +33 7 49 36 15 35 https://www.affairedecomedie.com/

