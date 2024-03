DROLE DE MAGIE DEFONCE DE RIRE Clermond-Ferrand, dimanche 21 avril 2024.

Ces deux magiciens hors pair proposent un spectacle de magie plein de surprises pour toute la famille.Des tours inédits, des classiques revisitée, de l’interaction et une bonne dose d’humour sont au programme de ce spectacle qui enchantera les petits et bluffera les plus grands.

Tarif : 11.00 – 11.00 euros.

Début : 2024-04-21 à 15:00

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermond-Ferrand 63