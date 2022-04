Drôle de lieu pour une rencontre Musée des Beaux-Arts de Rouen, 13 avril 2022, Rouen.

Musée des Beaux-Arts de Rouen, le mercredi 13 avril à 14:30

**Drôle de lieu pour une rencontre : le folklore juif et ukrainien en Ukraine avec Boris Czerny (Université de Caen, spécialiste du monde juif en Russie, Ukraine et Biélorussie et membre de l’Institut Universitaire de France)** Organisé par la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie (RMM) et l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), appuyés par Le Louvre, le Centre Pompidou, la Bibliothèque nationale de France (BnF), le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), l’ICOM France, l’Ecole du Louvre, le Comité français d’histoire de l’art (CFHA), l’association générale des conservateurs des collections publiques de France (AGCCPF) les associations d’Amis de musées (AMAR, AMMD) prennent l’initiative d’ouvrir un forum culturel pour faire vivre la culture et le patrimoine ukrainiens menacés. Tous les mercredis se tiendront au Musée des Beaux-Arts de Rouen des conférences sur les arts, l’histoire et le patrimoine d’Ukraine, dont certaines seront reprises à l’INHA. Chaque rendez-vous fera l’objet d’une captation qui sera mise en ligne, créant ainsi une collection audiovisuelle accessible à tous les publics francophones, qui proposera un accès à ce que l’Ukraine a apporté de plus précieux à l’humanité. Auditorium du musée des Beaux-Arts, de 14h30 à 16h Tarif : 8 € / gratuit pour les moins de 26 ans Accès par le 26 bis rue Jean Lecanuet

Réservation sur place et règlement auprès de l’Association des Amis des Musées d’Art de Rouen (AMAR) et de l’Association des Musées Métropolitains et Départementaux (AMMD)

Le folklore juif et ukrainien en Ukraine

Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T16:00:00