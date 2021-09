Lille Théâtre Le Petit Jacques Lille, Nord Drole de lapin Théâtre Le Petit Jacques Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Drole de lapin Théâtre Le Petit Jacques, 27 octobre 2021, Lille. Drole de lapin

Théâtre Le Petit Jacques, le mercredi 27 octobre à 15:30

Ça va bouger chez Tante Rosa ! Jeux de cache-cache pour Jacques et ses cousins-cousines sous les yeux de Mr Bigoudi venu les garder. Ouverture des portes 30 mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », situé dans le prolongement de l’avenue Léon Jouhaux.

Payant

Spectacle de marionnettes interactif pour enfants Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille Vauban-Esquermes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T15:30:00 2021-10-27T16:30:00

