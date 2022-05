Drôle de jazz, 17 juin 2022, .

Drôle de jazz

2022-06-17 – 2022-06-17

En proposant un spectacle joyeux, insolent, bravache, virtuose, swing, spirituel, sensuel…, un spectacle dont la principale originalité est pourtant d’une banalité confondante : Ils chantent en français !

Drôle de Jazz convoque les plus grandes figures de l’histoire du jazz et place des mots (français) sur leurs mélodies et leurs improvisations avec une science du swing et une qualité d’écriture incomparables. (Fort heureusement pour eux, les points de comparaison sont peu nombreux !).

Tant de qualités réunies en un quintet, cela semble relever de la publicité mensongère. La meilleure façon de vérifier la véracité de leurs allégations, c’est encore d’assister à leur show (Saperlipopette, un anglicisme !!!) et de vous écrier à l’unisson d’un public enthousiaste :

« Drôle de jazz !!! ».

+33 5 59 25 78 05

Drôle de jazz

