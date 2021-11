Drôle de contes / Spécial Noël Médiathèque Jean Rousselot, 18 décembre 2021, Guyancourt.

Drôle de contes / Spécial Noël

Médiathèque Jean Rousselot, le samedi 18 décembre à 16:00

Et si on s’amusait avec les personnages des contes? Conte et humour c’est possible ? Mais oui, la preuve avec ce one-woman show du conte… spécial Noël ! _**Avec Charlotte Gilot**_ À partir de 6 ans Sur réservation

Sur réservation

Des contes pour patienter joyeusement avant l’arrivée tant attendue du traîneau et du manteau rouge et blanc.

Médiathèque Jean Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T16:00:00 2021-12-18T17:00:00