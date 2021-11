Nantes TNT - Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Drôle de Conférence – Working mums TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 10 € (hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Retrouvez le rendez-vous humour du TNT avec la Drôle de conférence animée par l’humoriste nantais Nilson. Inspirée du principe des talk-shows, à chaque mois sa thématique et ses invité.es pour vous parler avec légèreté de l’actualité. Working mums : Elles portent le biberon d’un bras, l’ordinateur dans l’autre, et elles assurent ! Entre la vie de maman, le travail et l’entreprenariat, les invitées de cette conférence prendront le temps de venir nous parler de leur quotidien. Charge mentale ? Rôles prédéfinis ? Autant de questions qu’il faut se poser en 2021. Présenté par Nilson avec des invité.es surprises. Durée : 1h15 TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com

