Drôle de chansons Lubersac Lubersac LubersacLubersac Catégories d’évènement: Corrèze

Lubersac Lubersac

Drôle de chansons Lubersac Lubersac, 3 décembre 2022, LubersacLubersac. Drôle de chansons Avenue du château

Lubersac Corrèze Lubersac

2022-12-03 – 2022-12-03 Lubersac

Corrèze Avenue du château Lubersac Corrèze Lubersac 20h30 au centre culturel

16 €

Réservation en ligne ou sur place. Avec Nathalie Marcillac et Dominique Desmons « Bien ancrées dans nos oreilles, les chansons humoristiques y ont souvent laissé une empreinte durable !

La chanson humoristique ? Une longue tradition, l’art des mots, un esprit français ! Parfois légèrement gaillarde certes, mais innofensive…

Absurde ? Non, plutôt désopilante, subtile.

A l’occasion du centenaire de la naissance de Boby Lapointe, nous partageons avec vous la fraicheur et l’espièglerie de ces drôles de chansons aux jeux de mots imprévisibles… » Nathalie Marcillac Venez passer une soirée pleine d’humour et de chansons. Avenue du château Lubersac Lubersac

dernière mise à jour : 2022-11-22 par OT Terres de Corrèze

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Lubersac Lubersac Autres Lieu Lubersac Lubersac Adresse Lubersac Corrèze OT Terres de Corrèze Lubersac Ville LubersacLubersac lieuville Avenue du château Lubersac Lubersac Departement Corrèze

Lubersac Lubersac LubersacLubersac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lubersaclubersac/

Drôle de chansons Lubersac Lubersac 2022-12-03 was last modified: by Drôle de chansons Lubersac Lubersac Lubersac Lubersac 3 décembre 2022 Corrze Lubersac Lubersac Corrèze OT Terres de Corrèze

LubersacLubersac Corrèze