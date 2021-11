Drôle de Campagne Ouistreham, 25 mars 2022, Ouistreham.

Drôle de Campagne Salle Legoupil 85, avenue Général Leclec Ouistreham

2022-03-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-25 Salle Legoupil 85, avenue Général Leclec

Ouistreham Calvados Ouistreham

Le théâtre et l’humour seront mis à l’honneur à l’occasion de la 1ère édition de l’événement « Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella » qui aura lieu les 25, 26 et 27 mars 2022 à la salle Gérard Legoupil, avenue du Général Leclerc.

Au programme de cette édition, la pièce de théâtre Drôle de Campagne :

François Marcosy, député, est candidat à l’élection présidentielle de 2022. Au plus bas dans les sondages, sa femme Elise, directrice de campagne, se démène comme elle peut pour voir son mari remonter cette pente abrupte qui met en péril leur vie privée.

Lors d’un jeu concours, cette dernière gagne un séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly, vieux couple hippie complètement perché, qui vit de ce qu’offre dame nature en plein milieu de la forêt et promulgue des séances de bien-être « cosmo-telluriques » en vénérant Krishna . Cette cohabitation hors normes et haute en couleurs va faire grimper malgré lui la popularité de François !

Offrez-vous les trois spectacles au prix de 87€ en cliquant ici.

De quoi se faire plaisir ou faire plaisir à ses proches pour les fêtes de fin d’année !

Le théâtre et l’humour seront mis à l’honneur à l’occasion de la 1ère édition de l’événement « Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella » qui…

ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

Le théâtre et l’humour seront mis à l’honneur à l’occasion de la 1ère édition de l’événement « Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella » qui aura lieu les 25, 26 et 27 mars 2022 à la salle Gérard Legoupil, avenue du Général Leclerc.

Au programme de cette édition, la pièce de théâtre Drôle de Campagne :

François Marcosy, député, est candidat à l’élection présidentielle de 2022. Au plus bas dans les sondages, sa femme Elise, directrice de campagne, se démène comme elle peut pour voir son mari remonter cette pente abrupte qui met en péril leur vie privée.

Lors d’un jeu concours, cette dernière gagne un séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly, vieux couple hippie complètement perché, qui vit de ce qu’offre dame nature en plein milieu de la forêt et promulgue des séances de bien-être « cosmo-telluriques » en vénérant Krishna . Cette cohabitation hors normes et haute en couleurs va faire grimper malgré lui la popularité de François !

Offrez-vous les trois spectacles au prix de 87€ en cliquant ici.

De quoi se faire plaisir ou faire plaisir à ses proches pour les fêtes de fin d’année !

Salle Legoupil 85, avenue Général Leclec Ouistreham

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT Caen la Mer