L’illiade, le samedi 7 mai à 20:30

François Marcosy est candidat à l’élection présidentielle. Au plus bas dans les sondages, sa femme Elise, directrice de campagne, se démène comme elle peut pour lui faire remonter la pente. Elle gagne un séjour chez Dylan et Lilly, vieux couple hippie qui vit de ce qu’offre Dame Nature. Cette cohabitation hors normes et haute en couleurs va faire grimper malgré lui la popularité de François. _Retrouvez la troupe de Frank Lebœuf pour votre plus grand plaisir !_

Tarifs (en €) Plein : 39 Réduit : 35 Abonné : 30 Jeune : 6

Différences sociales, culturelles, autant de sujets qui font de Drôle de Campagne une comédie irrésistible ! L’illiade 11 allée François Mitterrand Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T22:00:00

