Drôle de campagne

2023-01-29 16:00:00 16:00:00 – 2023-01-29

Une pièce de NICOLAS VITIELLO

Mise en scène : NICOLAS VITIELLO et FRANK LEBOEUF

Avec : FRANK LEBOEUF, NICOLAS VITIELLO, VERONIQUE DEMONGE, CHRISTINE LEMLER

Après les immenses succès de Ma Belle-Mère et Moi, Ma Belle-Mère et Moi 9 mois après et L’Art n’a Cœur, la troupe de Frank Leboeuf, Christine Lemler, Véronique Demonge et Nicolas Vitiello remonte sur les planches pour animer une nouvelle histoire tout aussi rocambolesque !

François Marcosy (Frank Leboeuf), député, est candidat à l’élection présidentielle de 2022.

Au plus bas dans les sondages, sa femme Elise (Christine Lemler), directrice de campagne, se démène comme elle peut pour voir son mari remonter cette pente abrupte qui met en péril leur vie privée. Lors d’un jeu concours, cette dernière gagne un séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly (Nicolas Vitiello et Véronique Demonge), vieux couple hippie complètement perché, qui vit de ce qu’offre dame nature en plein milieu de la forêt et promulgue des séances de bien-être « cosmo-telluriques » en vénérant Krishna.

Cette cohabitation hors normes et haute en couleurs va faire grimper malgré lui la popularité de François !

Fort de ce résultat tombé du ciel, Elise décide de faire campagne en campagne !

Ce mélange des genres improbable va-t-il faire de François Marcosy le neuvième président de la cinquième république ?

Différences sociales, culturelles…autant de sujets explosifs qui font de Drôle de Campagne une comédie irrésistible !

