Nantes DROLE DE BARGE Loire-Atlantique, Nantes SOLAR PROJECT DROLE DE BARGE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

SOLAR PROJECT DROLE DE BARGE, 27 novembre 2021 21:00, Nantes. DROLE DE BARGE.

Samedi 27 novembre, 21h00 SOLAR PROJECT * Ultra-Vitaminés. Voilà comment caractériser les Solar Project, résolument décidés à propager leur musique Afro-Disco Pop “feel good” et contagieuse. Les six musiciens nantais explosent les codes de leur énergie solaire et voyagent sans complexe d’une esthétique à l’autre. Les ambiances, les

rythmes et les couleurs évoluent au gré de leurs envies ! Ici un seul leitmotiv : le lâcher prise. Solar Project promet de belles surprises avec un nouvel EP, un véritable hymne à la joie et aux lendemains qui chantent… Rendez-vous à l’automne 2021 ! https://www.facebook.com/solarprojectmusic *

samedi 27 novembre – 21h00 à 23h30

* DROLE DE BARGE Quai Malakoff, 44000 Nantes Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location74182005.jpg Crédits :

Détails Heure : 21:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu DROLE DE BARGE Adresse Quai Malakoff, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville DROLE DE BARGE Nantes