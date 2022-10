DRÔLE D’APRÈM : TOKOTOKO ET LE VOLEUR DE COMPTINES

2023-01-18 15:00:00 – 2023-01-18 Un mercredi par mois, Thamani production, en collaboration avec le Canotier vous propose des spectacles pour enfants mêlant conte, énigme, humour, danse et musique. Entrez dans la salle et laissez vous emporter par la magie de nos spectacles, faits sur mesure pour vos enfants :



Mercredi 18 janvier 2022 : Tokotoko & le voleur de comptines Le détective Tokotoko recrute des mini inspecteurs pour l’aider à capturer le Super Vilain : Neko Neko un petit bébé voleur de doudous, tétines et autres jouets. Cette fois-ci Neko Neko a dépassé les bornes. il a volé des comptines. aiderez-vous le détective Tokotoko à les récupérer ? TokoToko & le voleur de comptines est un conte musical qui va faire voyager vos enfants et aussi les grands. Idéal pour les petits à partir de 1 ans.

Durée : 30 minutes Public : Enfants à partir de 1 an

