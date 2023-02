DROLE D’APREM “LITTLE ET LE ROYAUME DES EMOTIONS” THEATRE 100 NOMS NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

DROLE D'APREM "LITTLE ET LE ROYAUME DES EMOTIONS" THEATRE 100 NOMS, 3 mai 2023, NANTES. DROLE D'APREM "LITTLE ET LE ROYAUME DES EMOTIONS" THEATRE 100 NOMS. Un spectacle à la date du 2023-05-03 au 2023-06-07 14:30. Tarif : 14.0 à 14.0 euros. LE THEATRE 100 NOMS présente 1-1082661 & 2-1082662 & 3-1082663 CE SPECTACLE. La princesse Little, est la fée des bêtises et elle a fait une grosse bêtise.

Pour réparer sa bêtise elle devra faire faire une tour au royaume des émotions ! L’aideriez-vous ?

Little et le royaume des émotions est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle, énigmes, danse et interactivité. Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents. PMR: 0228200100.2023-06-07. Votre billet est ici

