2022-12-21 15:00:00 – 2022-12-21 Un mercredi par mois, Thamani production, en collaboration avec le Canotier vous propose des spectacles pour enfants mêlant conte, énigme, humour, danse et musique. Entrez dans la salle et laissez vous emporter par la magie de nos spectacles, faits sur mesure pour vos enfants :



Mercredi 21 décembre 2022 : Little et le royaume des émotions La princesse Little, est la fée des bêtises et elle a fait une grosse bêtise. Pour réparer sa bêtise elle devra faire un tour au royaume des émotions ! L’aideriez-vous ? Little et le royaume des émotions est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle, énigmes, danse et interactivité. Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents. Artiste : Marine SUSCHETET

