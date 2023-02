DROLE D’APREM “LES AVENTURES DE BLACK SPAROW” THEATRE 100 NOMS, 5 avril 2023, NANTES.

DROLE D’APREM “LES AVENTURES DE BLACK SPAROW” THEATRE 100 NOMS. Un spectacle à la date du 2023-04-05 au 2023-04-05 14:30. Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Black Sparow est le légendaire capitaine du Normandie Volant, le navire le plus rapide des mers et des airs. Suite à un désaccord avec son équipage, il est envoyé sur terre pour accomplir 5 quêtes. Black Sparow a réussi à en accomplir 4 mais la dernière reste très difficile… L'aiderez-vous à réussir sa quête et ainsi faire de lui le plus grand capitaine de tous les temps ? Les aventures de Black Sparow est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle contes, énigmes, danse et interactivité. Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents.

THEATRE 100 NOMS NANTES 21, QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

2023-04-05.

