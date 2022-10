DRÔLE D’APRÈM : LA GRIMM ACADÉMIE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins Un mercredi par mois, Thamani production, en collaboration avec le Canotier vous propose des spectacles pour enfants mêlant conte, énigme, humour, danse et musique. Entrez dans la salle et laissez vous emporter par la magie de nos spectacles, faits sur mesure pour vos enfants :



Mercredi 2 novembre 2022 : La Grimm Académie Très cher enfant,

Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis à la Grimm Académie !

Ecole où vous pourrez étudier les sorcières, dragons, loups-garous et autres change-formes.

Soyez bien présents pour cette rentrée des classes ! Le cours sera assuré par le chasseur Hansel Grimm.

Dans l’attente de vous recevoir, nous vous souhaitons une bonne journée ! PS pour les parents : Cette lettre est envoyée en un exemplaire. Tout exemplaire supplémentaire sera facturé 3 pièces de cuivre par pigeon envoyé (on n’a pas les moyens de se payer des hibous ) Hansel Grimm

Directeur-Adjoint Pour les 3/8 ans Réservation ici >>>>>>> contact@le-canotier.net +33 2 52 80 00 75 https://www.le-canotier.net/ Saint-Brevin-les-Pins

