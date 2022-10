DRÔLE D’APRÈM : LA FAMILLE NOELLOWEEN, 26 octobre 2022, .

2022-10-26 – 2022-10-26

Un mercredi par mois, Thamani production, en collaboration avec le Canotier vous propose des spectacles pour enfants mêlant conte, énigme, humour, danse et musique. Entrez dans la salle et laissez vous emporter par la magie de nos spectacles, faits sur mesure pour vos enfants :



Mercredi 26 octobre 2022 : La Famille Noelloween

La famille la plus étrange et la plus charmante sur cette terre. Ils sont tous différents et pourtant ils forment une famille et chacun a sa spécialité. Le tout dernier membre viendra vous parler d’eux et vous raconter comment une histoire hors du commun les a lié.

​Contes, chansons et interactivité seront au rendez-vous. La Famille Noëlloween est un conte qui va faire voyager vos enfants et aussi les grands. Idéal pour les petits à partir de 1 ans.

Pour les enfants de 1 à 6 ans.

