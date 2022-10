DRÔLE D’APRÈM : BLACK SPARROW ET LES ANIMAUX FANTASTIQUES

DRÔLE D’APRÈM : BLACK SPARROW ET LES ANIMAUX FANTASTIQUES, 22 mars 2023, . DRÔLE D’APRÈM : BLACK SPARROW ET LES ANIMAUX FANTASTIQUES



2023-03-22 15:00:00 – 2023-03-22 Un mercredi par mois, Thamani production, en collaboration avec le Canotier vous propose des spectacles pour enfants mêlant conte, énigme, humour, danse et musique. Entrez dans la salle et laissez vous emporter par la magie de nos spectacles, faits sur mesure pour vos enfants :



Mercredi 22 mars 2022 : Black Sparrow & les animaux fantastiques Après le succès des aventures de Black Sparow, le re-voici avec les animaux fantastiques ! Le capitaine Black Sparow cherche le verre de Pythagore. Le seul verre capable de donner l’immortalité. Pour trouver cette coupe il devra affronter les animaux fantastiques qui gardent son secret. L’aiderez vous à finir sa mission et à devenir le plus grand pirate de toute les temps ? Spectacle interactif qui fera le plaisir des enfants mais aussi des grands. Durée : 50 minutes. Public : Enfants de 3 à 8 ans Réservation ici >>>>>>> dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville