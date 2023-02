DROLE D’APREM “BLACK SPAROW ET LES ANIMAUX …” THEATRE 100 NOMS NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

DROLE D'APREM "BLACK SPAROW ET LES ANIMAUX …" THEATRE 100 NOMS, 1 mars 2023, NANTES. Un spectacle à la date du 2023-03-01 au 2023-03-01 14:30. Tarif : 14.0 à 14.0 euros. LE THEATRE 100 NOMS présente CE SPECTACLE. Après le succès des aventures de Black Sparow, le re-voici avec les animaux fantastiques ! Le capitaine Black Sparow cherche le verre de Pythagore. Le seul verre capable de donner l'immortalité. Pour trouver cette coupe il devra affronter les animaux fantastiques qui gardent son secret. L'aiderez vous à finir sa mission et à devenir le plus grand pirate de toute les temps ? Spectacle interactif qui fera le plaisir des enfants mais aussi des grands. Joué par Nilson.PMR: 0228200100

Pour trouver cette coupe il devra affronter les animaux fantastiques qui gardent son secret. L’aiderez vous à finir sa mission et à devenir le plus grand pirate de toute les temps ? Spectacle interactif qui fera le plaisir des enfants mais aussi des grands. Joué par Nilson. PMR: 0228200100.2023-03-01. Votre billet est ici

Lieu THEATRE 100 NOMS Adresse 21, QUAI DES ANTILLES Ville NANTES Tarif 14.0-14.0

