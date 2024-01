Droits des femmes, où en sommes-nous, en France et au delà ? Bibliothèque Benoîte Groult Paris, mardi 12 mars 2024.

Le mardi 12 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit

À l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, la bibliothèque Benoîte Groult vous invite à faire un état des lieux avec des femmes de « terrain » : Laure Daussy, Sophia Aram et Iris Farkhondeh.

Les ondes de chocs

qu’ont été le retour des talibans en Afghanistan et la répression sanglante

des femmes qui aspirent à vivre libres en Iran, ont motivé l’équipe de la bibliothèque à vous proposer cette rencontre.

Laure Daussy, journaliste d’investigation à Charlie Hebdo, a consacré des

reportages à la Tunisie et au mouvement en faveur de l’IVG en Pologne. Elle a fait paraître en octobre dernier aux

éditions Les Échappés La réputation, une enquête sur la

ville de Creil où la jeune Shaïna, 15 ans, est morte brûlée vive en

2019.

Sophia

Aram, chroniqueuse à France Inter, actuellement en tournée pour son

spectacle Le

monde d’après, est

engagée depuis des années aux côtés des Iraniennes, des Afghanes mais

également en Afrique où elle se rend régulièrement dans le cadre de ses

activités associatives.

Elles discuteront avec Iris Farkhondeh,

universitaire et coorganisatrice du Pavillon Iran au festival d’Avignon en

2023, à propos des aspirations des femmes en Iran, en Afghanistan, en Pologne, en

Afrique ou, plus près de nous, dans la banlieue parisienne. Comment

agissent-elles pour défendre leurs droits ? La Révolution en Iran

a-t-elle des chances d’être victorieuse, le renversement du parti des

conservateurs en Pologne peut-il nous laisser penser que le pays puisse devenir

plus progressiste… Et si l’espoir venait des femmes elles-mêmes ?

« Femmes,

Vie, Liberté » sera l’étendard de cette soirée consacrée aux femmes et à leurs

droits. La librairie d’Odessa proposera une sélection de livres soutenant ces valeurs.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

