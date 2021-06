Cornebarrieu Foyer municipal Cornebarrieu, Haute-Garonne Droite comme un i Foyer municipal Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Droite comme un i Foyer municipal, le dimanche 4 juillet 2021, Cornebarrieu.

Foyer municipal, le dimanche 4 juillet à 09:30

Vous voulez apprendre à vous défendre ? Venez acquérir des bases de défense. Au programme : gestion du stress, techniques de frappes issues de plusieurs sports de combat & de selfdéfense, renforcement musculaire et cardiovasculaire, partie théorique sur la compréhension des agressions. Durée du stage : 2h. Aucun équipement n’est nécessaire. Ouvert à tous les niveaux. Tarif : 5 € / personne Le lieu sera communiqué ultérieurement. _Une matinée portée par l’association boxing 31 carat_

informations et inscriptions : Julien – 06 88 84 81 81

Matinée réservée aux femmes (dès 13 ans)

2021-07-04T09:30:00 2021-07-04T11:00:00

