Droit des sociétés Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Droit des sociétés Cité des sciences et de l’Industrie, 7 octobre 2021, Paris. Droit des sociétés

du jeudi 7 octobre 2021 au jeudi 7 avril à Cité des sciences et de l’Industrie

Vous êtes dirigeant d’une TPE/PME en difficulté ? Vous pouvez bénéficier d’une consultation gratuite et individuelle assurée par un avocat du Barreau de Paris. Sur rendez-vous tous les premiers jeudi du mois, de 14h à 17h à la Cité des métiers. 14h-17h [PERMANENCE] Vous êtes dirigeant d’une TPE/PME en difficulté ? Bénéficiez d’une consultation gratuite et individuelle assurée par un avocat du Barreau de Paris. Sur RDV. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T17:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T17:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T17:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T17:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T17:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T17:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T17:00:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Droit des sociétés Cité des sciences et de l’Industrie 2021-10-07 was last modified: by Droit des sociétés Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 7 octobre 2021 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris