13800 Au programme du 16 au 23 novembre : Exposition – Atelier – Café parents – Conférence Dans le cadre du 33e anniversaire de la convention internationale des Droits de l’Enfant, les membres du Réseau Istréen de Prévention de l’Enfance en Danger et la Maison de la Citoyenne et du Citoyen Gisèle-Halim, vous propose de nombreux rendez-vous. dccs@istres.fr +33 4 13 29 56 20 CEC Les Heures Claires 2 Rue De la combe aux fées Istres

