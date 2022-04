Droïdes + Hot Tension La Scène, 22 avril 2022, Aix-en-Provence.

Droïdes + Hot Tension

La Scène, le vendredi 22 avril à 19:30

17 h : Ouverture des portes 19h30 : DROÏDES Droïdes, C’est un univers dense qui mêle l’organique à l’électronique, l’éveil de conscience au lâcher prise, l’harmonie au chaos. C’est la volonté singulière de vous bousculer en vous tenant la main de vous faire voyager dans des turbulences confortables…. [https://www.facebook.com/droidesband](https://www.facebook.com/droidesband) 21h : HOT TENSION Fans de glam rock type hard US, le répertoire de Hot tension navigue entre le bon vieux rock des années 60, avec creedence clearwater revival, le rock des années 70, sudiste avec lynyrd skynyrd et californien, avec les eagles, le rock progressif des Pink Floyd, en passant par le rock anglais des années 80, U2, Joan Jett, Police, Queen, pour repasser par les US avec Van Halen, Gun’s and roses, ZZ Top, australien avec AC/DC, sans oublier Lenny Kravitz et enfin Slash. Adeptes de Fender et de Gibson vous avez frappé à la bonne porte [https://www.facebook.com/Hot-Tension-667226483299799](https://www.facebook.com/Hot-Tension-667226483299799)

Entrée libre

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



