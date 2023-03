Drive your Plow over the Bones of the Dead – Théâtre de l’Odéon (Paris) ODEON-TH.DE L’EUROPE, 17 juin 2023, PARIS.

DRIVE YOUR PLOW OVER THE BONES OF THE DEATH(Sur les ossements des morts)d’après le roman d’Olga Tokarczukmise en scène Simon McBurneyun spectacle de Complicitépremière en France en anglais, surtitré en français durée 3 heures avec un entracte avec Thomas Arnold, Johannes Flaschberger, Amanda Hadingue, Kathryn Hunter, Kiren Kebaili-Dwyer, Weronika Maria, Tim McMullan, César Sarachu, Sophie Steer, Alexander Uzoka Ingénieure à la retraite, Janina Doucheyko vit seule sur les hauteurs d’un village perdu dans la montagne au sud de la Pologne. Malade chronique, elle partage son temps entre promenades dans la nature, séances de traduction du poète William Blake (le titre de la pièce est extrait du poème “The Marriage of Heaven and Hell”), et calculs astrologiques afin d’établir les horoscopes des gens qui l’entourent. Un jour, elle découvre son voisin mort, un petit os de biche planté en travers de la gorge. Très vite, d’autres disparitions suivent. Chaque fois, on retrouve des empreintes animales sur les lieux du crime, et toutes les victimes sont de grands chasseurs. La police mène l’enquête, mais Janina en est persuadée : ce sont les animaux qui se vengent des hommes.En adaptant cette fable policière, écologique et féministe d’Olga Tokarczuk, romancière polonaise qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 2018, Simon McBurney s’interroge sur “ce que signifie vivre en harmonie avec l’univers, et sur les conséquences périlleuses de la perte de notre lien avec le monde naturel”. Explorant avec humour et simplicité ce qui relie les êtres vivants, Drive Your Plow Over the Bones of the Dead (Sur les ossements des morts) rejoint le projet qui anime tout le théâtre du metteur en scène anglais : se reconnecter à notre humanité commune. Sur scène, le jeu collectif, rythmé et ludique des acteurs se mêle au travail innovant sur l’interactivité, les médias et les nouvelles technologies — de quoi captiver le spectateur jusqu’au coup de théâtre final. Après The Encounter en 2018, le grand retour de la compagnie Complicité à l’Odéon. N° téléphone accès PMR : 01 44 85 40 00 Drive your Plow Over the Bones of the Death Drive your Plow Over the Bones of the Death

